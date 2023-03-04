Подмосковье 04 марта 2023, 15:41 Татьяна Москалькова выступила перед студентами колледжа МГИМО в Одинцове

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила перед делегатами «Модели ООН» и студентами колледжа МГИМО в Одинцове.

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Татьяна Москалькова затронула ряд важных тем — о роли дипломатии в правозащитном поле, о работе уполномоченного по правам человека в РФ, о выстраивании диалога с правозащитниками других стран.

«Очень важно для дипломата, в том числе для правозащитной дипломатии, понимать, в какой точке отсчета ты находишься здесь и сейчас. У каждого должен наступить момент, когда он хочет осмыслить: кто я есть в этом мире, что я несу в себе для этого мира, что я хочу от него получить? И для дипломата это крайне важно», — сказала Москалькова.

Она отметила, что сегодня каждый переживает особый исторический момент. И для дипломата особенно важно услышать «исторический камертон».

«Если он себя не настроил на этот лад, он будет думать, что он активно работает, а на самом деле он просто суетится. Для него особая миссия — сохранить государство в его историческом понимании, морально нравственных границах», — подчеркнула Татьяна Москалькова.

Сессия «Модели ООН» МГИМО завершилась в колледже, делегаты подготовили резолюции.

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