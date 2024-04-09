09 апреля 2024, 17:41
Татьяна Иванова из Ступина победила в отборочном туре чемпионата по чтению вслух
Отборочный тур чемпионата по чтению вслух «Открой рот» прошел в Ступине. На нем выиграла Татьяна Иванова.
Как рассказали в администрации округа, участники чемпионата на протяжении трех раундов читали случайно выбранный текст, а жюри оценивало технику и артистизм.
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«Взрослых ступинцев не первый год притягивает и объединяет идея показать искреннюю любовь к книге и чтению. Более 10 чтецов в течение минуты читали вслух и без подготовки отрывки из отечественных произведений», — рассказали организаторы.
Финал чемпионата состоится летом в Москве.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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