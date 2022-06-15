Татарстан учтет опыт Подмосковья при благоустройстве дворов

Делегация из Республики Татарстан прибыла в Московскую область для обмена опытом с коллегами. Представители республики изучили работу Центра управления регионом Подмосковья. Главным вопросом стало благоустройство дворовых территорий.

Меры по преображению дворов реализуется в Подмосковье с 2015 года. Почти девять тысяч территорий уже были облагорожены за семь лет — это больше половины всех дворов области. Руководитель Главного управления содержания территорий Московской в ранге министра Светлана Аипова отметила, что им есть чем поделиться с коллегами.

«Все дворы в области оцифрованы и следить за их содержанием нашим инспекторам успешно помогает мобильная диспетчерская платформа на базе СКПДИ. К концу года также в информационной системе будут сформированы схемы прилегающих территорий, чтобы не оставлять белых пятен в уборке и точно понимать, кто ответственный за содержание каждого метра двора, общественного пространства или прилегающих территории к торговым объектам», — объяснила Аипова.

Ежедневно подмосковные дворы обходят 250 инспекторов территориальных отделов и выявляют дефекты в содержании дворов при помощи специального мобильного приложения. Это позволяет быстро устранить недочеты и правильно распределить ресурсы. Опыт цифровизации содержания дворовых территорий делегация из Татарстана взяла на вооружение. Подмосковское управление содержания территорий поможет коллегам внедрить такую же систему в практику.