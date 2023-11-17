Подмосковье 17 ноября 2023, 14:17 Тарифы в автобусах и поездах «Аэроэкспресса» изменятся с 1 декабря Аэроэкспресс

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С 1 декабря тарифы на некоторые поезда и экспресс-автобусы компании «Аэроэкспресс» измкенятся. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

На поездах тарифы группы «Подписка» и абонементы останутся прежними. Исключением станет абонемент на 15 поездок.

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«Стоимость одной поездки в/из аэропорта по подписке составляет от 60 рублей, по абонементу — от 120 рублей. Цена стандартного билета при покупке онлайн заранее составит 525 рублей, при покупке в день поездки — 550 рублей», — уточнили в ведомстве.

Тарифы «Стандарт Туда — Обратно», «Семейный Туда — Обратно», «Бизнес» и «Бизнес Туда — Обратно» проиндексируют с учетом инфляции.

На экспресс-автобусах № 1195 от станции метро «Ховрино» до аэропорта Шереметьево и обратно цена проезда останется без изменений. На маршруте № 1185 она повысится до 300 рублей, а туда-обратно — 500 рублей. Подписки и абонементы не изменятся.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 — скоростная трасса от Москвы до Казани.

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