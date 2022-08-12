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    12 августа 2022, 18:42

    Тарифы на ЖКУ снизились для 5 тысяч жителей городского округа Истра

    Мария Мурашова

    С 1 июля 2022 года в городском округе Истра были пересмотрены расценки на коммунальные услуги. Об этом рассказали в Комитете по ценам и тарифам Московской области.

    Тарифы на ЖКУ снизились для 5 тысяч жителей городского округа Истра

    В связи со снижением тарифа на водоснабжение средний ежемесячный платеж снизился на 135 рублей в месяц для пяти тысяч жителей городского округа Истра. Изменения коснулись абонентов, проживающих на территории бывших сельских поселений Ядроминское, Бужаровское и Обушковское.

    Это стало возможным благодаря реализации административной реформы по объединению в городские округа и дальнейшему укрупнению предприятий коммунального комплекса путем перехода на единый тариф МУП «Истринская теплосеть».

    В общей сложности в 2022 году снижение тарифов коснется более 440 тысяч жителей Московской области. Все новости можно узнавать на телеграмм-канал Комитета по ценам и тарифам.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что строительство овощехранилищ поможет снизить цены на «борщевой набор» в регионе.