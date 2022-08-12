Тарифы на ЖКУ снизились для 5 тысяч жителей городского округа Истра

С 1 июля 2022 года в городском округе Истра были пересмотрены расценки на коммунальные услуги. Об этом рассказали в Комитете по ценам и тарифам Московской области.

В связи со снижением тарифа на водоснабжение средний ежемесячный платеж снизился на 135 рублей в месяц для пяти тысяч жителей городского округа Истра. Изменения коснулись абонентов, проживающих на территории бывших сельских поселений Ядроминское, Бужаровское и Обушковское.

Это стало возможным благодаря реализации административной реформы по объединению в городские округа и дальнейшему укрупнению предприятий коммунального комплекса путем перехода на единый тариф МУП «Истринская теплосеть».

В общей сложности в 2022 году снижение тарифов коснется более 440 тысяч жителей Московской области. Все новости можно узнавать на телеграмм-канал Комитета по ценам и тарифам.

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