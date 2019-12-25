Тарифы на вывоз мусора не будут поднимать в Подмосковье в 2020 году

В Московской области не планируют увеличивать тарифы на вывоз мусора. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на встрече с журналистами в среду, 25 декабря.

С 1 января этого года Московская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Правительство утвердило новые единые тарифы на услуги регоператоров по обращению с мусором. И эти стандарты распространятся и на следующий год.

«В 2020 году мы не поднимаем тарифы. Даже на уровень инфляции. Не поднимаем. Оставляем на прежнем уровне», — рассказал Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году Подмосковье перешло на раздельный сбор мусора. У жилых домов появились серые и синие баки — для «чистых» и «грязных» отходов. Чтобы не возникло путаницы с платежками за коммунальные услуги, проводят дни разъяснений. Жителей региона консультируют по поводу тарифов и работы региональных операторов.