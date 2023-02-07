Подмосковье 07 февраля 2023, 21:40 Тарифы на воду и тепло не изменятся после объединения Пущина и Серпухова

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Жителям Пущина и Серпухова рассказали, как будут формироваться тарифы на воду и тепло после объединения округов. По словам руководителя «Тепловодоканала» Никиты Попова, в этом году они не изменятся.

Сейчас плата за тепло в Пущине ниже, чем в Серпухове. При этом «Тепловодоканал» ежегодно согласовывает с комитетом по тарифам все цены. На 2023 год тарифы уже установили.

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«В 2023 году никакого повышения не произойдет. Тариф не будет подниматься до уровня Серпухова», — сообщил Никита Попов.

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Предприятие «Тепловодоканал» поставляет воду и тепло в Пущино.

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