Тарифы на услуги ЖКХ снизили для 440 тысяч жителей Подмосковья

В Подмосковье для 440 тысяч человек в этом году снизили тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Такое поручение ранее дал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сдерживание тарифов стало возможно благодаря нескольким факторам.

Во-первых, в Подмосковье закончилась административная реформа, были созданы единые крупные поставщики, проведена программа модернизации. Во-вторых, в регионе действует расширенная программа реконструкции объектов ЖКХ, после чего получается снижать цены.

Такой комплексный подход помог сделать так, что в некоторых муниципалитетах рост тарифов на воду и отопление оказался ниже инфляции, а в других удалось сдержать его или даже снизить оплату. Например, максимальное снижение произошло в Озерах и Шатуре, понизились тарифы в Серебряных Прудах, в некоторых населенных пунктах Богородского округа, и это далеко не полный список.

Напомним, с 1 июля изменились тарифы на коммунальные услуги. Средний рост платы для граждан Подмосковья составил 4,4% от прежнего уровня цен на услуги ЖКХ. Средний рост по услугам составляет: на теплоснабжение 4,0%, на водоснабжение 4,1%, на водоотведение 3,6%. Тарифы на газ заморожены до 1 октября.