Тарифы на подключение отопления в Подмосковье смогут устанавливать с помощью госуслуг

Онлайн-услуга по установке тарифов на подключение к системам отопления и горячего водоснабжения начала работать в Подмосковье. Ее ввели для юридических лиц и предпринимателей на портале uslugi.mosreg.ru.

Это услуга для организаций, предоставляющих потребителям тепловую энергию, теплоносители, горячую воду.

Как отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, новая функция упростила все процессы.

Ранее, чтобы установить тариф на подключение к системам, заявителям требовалось привезти в ведомство все документы в печатном виде, уже с подписями руководителя Максим Рымар.

А теперь представителям организации достаточно заполнить шаблон, приложить к нему архив документов и подписать их с помощью электронной цифровой подписи.

«Если потребуются дополнительные документы, то заявитель сможет загрузить их в течение семи рабочих дней», — сказал Рымар.

Бесплатная функция «Установление платы за подключение к системам теплоснабжения» доступна по ссылке.