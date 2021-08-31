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    31 августа 2021, 16:15

    Тарифы на подключение отопления в Подмосковье смогут устанавливать с помощью госуслуг

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Онлайн-услуга по установке тарифов на подключение к системам отопления и горячего водоснабжения начала работать в Подмосковье. Ее ввели для юридических лиц и предпринимателей на портале uslugi.mosreg.ru.

    Тарифы на подключение отопления в Подмосковье смогут устанавливать с помощью госуслуг | Изображение 1

    Это услуга для организаций, предоставляющих потребителям тепловую энергию, теплоносители, горячую воду.

    Как отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, новая функция упростила все процессы.

    Ранее, чтобы установить тариф на подключение к системам, заявителям требовалось привезти в ведомство все документы в печатном виде, уже с подписями руководителя

    Максим Рымар.

    А теперь представителям организации достаточно заполнить шаблон, приложить к нему архив документов и подписать их с помощью электронной цифровой подписи.

    «Если потребуются дополнительные документы, то заявитель сможет загрузить их в течение семи рабочих дней», — сказал Рымар.

    Бесплатная функция «Установление платы за подключение к системам теплоснабжения» доступна по ссылке.