Тарифы на подключение к водоснабжению в Подмосковье начали согласовывать онлайн

Онлайн-услуга по установке тарифов на подключение к системам холодного водоснабжения и водоотведения появилась в Подмосковье. Ее ввели для юридических лиц и предпринимателей на портале uslugi.mosreg.ru.

Как отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, функцию сделали для организаций, занимающихся вопросами о водоснабжении в Подмосковье.

Ранее представителям водоканалов региона приходилось посещать ведомство и подавать пакет документов лично Максим Рымар.

Но теперь это можно сделать онлайн, а результаты направят в личный кабинет заявителя на портале госуслуг Подмосковья.

«Перевод услуги в „цифру“ делает взаимодействие государства и бизнеса прозрачным и доступным», — отметил Рымар.

Организации смогут воспользоваться и «умным шаблоном», который поможет избежать ошибок при оформлении заявки.

Услугу предоставляют бесплатно. Ее результат — распоряжение комитета по ценам и тарифам Подмосковья — придет в личный кабинет заявителя.