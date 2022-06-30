Тарифы на коммунальные услуги в Подмосковье изменятся с 1 июля

Рост тарифов будет ниже уровня инфляции и ниже уровня, заданного на 2021 год для Подмосковья Правительством РФ.

Средний рост платы для населения в домах с газовыми плитами, составит 4,1%. У тех, кто проживает в домах с электрическими плитами рост составит 4,7%.

Тариф на электрическую энергию для населения, проживающего в домах с газовой плитой, вырастет на 4% или 24 копейки и будет равняться 6,17 руб./кВт*ч. Скидку для населения, проживающего в домах с электрическими плитами, уменьшат до 25,5%.

Для тех, кто проживает в сельской местности, скидку сохранили на уровне прошлого года — 30%. Это важный показатель для региона, так как треть населения проживает именно на такой территории. Итоговый рост платы на коммунальные услуги для данной категории составит 3,8%.

Тарифы на газ не изменится. Это коснется всех направлений использования газа — подогрев воды и приготовление пищи в многоквартирных домах, отопления индивидуальных жилых домов и объектов, находящихся в общедолевой собственности. Цены заморожены до конца 3 квартала. Тариф будет пересмотрен с 1 октября 2022 года.

В прошлом году Московская область проводила активную работу по модернизации коммунального хозяйства. Благодаря переходу на единые тарифы и установлению льготных тарифов, объединению инфраструктуры на базе крупных поставщиков услуг и комплексного подхода к модернизации сетей удалось сдержать темпы роста тарифов на тепло, воду и стоки.

В большинстве муниципалитетов плата изменится в пределах инфляции, а у 100 тысяч жителей Московской области планируется снижение.