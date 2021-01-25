Тарифы на коммуналку снизили миллиону жителей Подмосковья

На снижение и заморозку тарифов повлияло несколько факторов. Среди них создание единых ресурсоснабжающих поставщиков.

Одним из значимых факторов сдерживания роста платы стало и замораживание тарифов на обращение с ТКО. Для всех жителей Подмосковья тарифы на вывоз мусора не будут меняться до июля 2021 года.

Это стало возможным благодаря перераспределению затрат из-за полноценного перехода на новую систему обращения с отходами. Собственникам частных домов доступна дополнительная скидка 20%, если они не игнорируют раздельный сбор ТКО.

Помимо прочего, одним из факторов перемен стало сдерживание роста тарифов на электричество. В первом полугодии 2021-го они также не изменятся. Дополнительно сохранили 30% скидку для жителей сел Подмосковья.

Также из-за пандемии во втором квартале прошлого года ввели мораторий на оплату взноса за капитальный ремонт. На третий квартал перенесли пересмотр тарифа за газ, а до конца 2020 года заморозили взнос на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах.