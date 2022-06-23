Тарифы на газ в Подмосковье заморозили до 1 октября

Коммунальные услуги для россиян подорожают с начала июля. Для Подмосковья тарифы на газ заморозили, они увеличатся только с 1 октября.

Цены на газ в России увеличатся на 3% для населения и на 5% для промышленных потребителей. Изменения вступят в силу 1 июля. Обоснованность подорожания тарифов проверит Федеральная антимонопольная служба.

Цены на газ в Подмосковье при этом с начала июля не увеличатся. Это коснется разных направлений использования газа: подогрев воды, приготовление пищи, отопление частных домов. Заморозка продлится до конца третьего квартала года, тариф пересмотрят 1 октября.

Среднее повышение цен на коммунальные услуги в Подмосковье составит 4,3%.