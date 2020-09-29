Тарифы на газ изменятся в Подмосковье с октября. Вот какими они станут
Такое решение он принял, чтобы снизить нагрузку на жителей в сфере ЖКХ во время пандемии. Это помогло им экономить до 300 рублей в месяц.
Ежегодно тарифы меняют летом, но 2020-й стал исключением — свои коррективы внес коронавирус. Власти Московской области приняли решение поддержать жителей в том числе и в вопросах коммунальных услуг.
Новые тарифы
Установленные цены едины для всех потребителей Подмосковья:
• готовка еды и нагрев воды с использованием газовой плиты, но с исключением других способов применения газа, — 6,76 рубля за кубический метр;
• готовка еды или нагрев воды с помощью газовой плиты, нагрев воды с применением газового водонагревателя без центрального горячего водоснабжения — 5,96 рубля за кубический метр;
• отопление с одновременным применением газа по указанным выше направлениям — 5923,73 рубля за тысячу кубических метров;
• индивидуальное отопление жилых домов, квартир или комнат сверх стандарта нормативной площади при отсутствии приборов учета газа — 7055,74 рубля за тысячу кубических метров;
• отопление нежилых помещений с отсутствием приборов учета газа — 7064,80 рубля за тысячу кубических метров;
• отопление, выработка электрической энергии с применением котельных всех типов и иного оборудования — 5706,46 рубля за тысячу кубических метров.
Ознакомиться с этим распоряжением может каждый желающий по ссылке.