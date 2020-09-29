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    29 сентября 2020, 14:17

    Тарифы на газ изменятся в Подмосковье с октября. Вот какими они станут

    Анастасия Аброськина, Оксана Кононенко

    Тарифы на газ изменятся в Подмосковье с 1 октября. Это должно было случиться в июле, но губернатор региона Андрей Воробьев поручил не индексировать цены еще три месяца.
    Тарифы на газ изменятся в Подмосковье с октября. Вот какими они станут

    Такое решение он принял, чтобы снизить нагрузку на жителей в сфере ЖКХ во время пандемии. Это помогло им экономить до 300 рублей в месяц.

    Ежегодно тарифы меняют летом, но 2020-й стал исключением — свои коррективы внес коронавирус. Власти Московской области приняли решение поддержать жителей в том числе и в вопросах коммунальных услуг.

    Новые тарифы

    Установленные цены едины для всех потребителей Подмосковья:

    • готовка еды и нагрев воды с использованием газовой плиты, но с исключением других способов применения газа, — 6,76 рубля за кубический метр;

    • готовка еды или нагрев воды с помощью газовой плиты, нагрев воды с применением газового водонагревателя без центрального горячего водоснабжения — 5,96 рубля за кубический метр;

    • отопление с одновременным применением газа по указанным выше направлениям — 5923,73 рубля за тысячу кубических метров;

    • индивидуальное отопление жилых домов, квартир или комнат сверх стандарта нормативной площади при отсутствии приборов учета газа — 7055,74 рубля за тысячу кубических метров;

    • отопление нежилых помещений с отсутствием приборов учета газа — 7064,80 рубля за тысячу кубических метров;

    • отопление, выработка электрической энергии с применением котельных всех типов и иного оборудования — 5706,46 рубля за тысячу кубических метров.

    Ознакомиться с этим распоряжением может каждый желающий по ссылке.

    Новости SMI.FM