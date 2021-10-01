facebook_pixel
    01 октября 2021, 15:51

    Тарифы на газ изменились в Подмосковье с 1 октября

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Новые тарифы на газ начали действовать в Подмосковье. Их изменили с 1 октября. Об этом сообщили в областном комитете по ценам и тарифам.

    Тарифы на газ изменились в Подмосковье с 1 октября | Изображение 1

    Приготовление пищи и нагрев воды с применением газовой плиты обойдется в 7,03 рубля за кубический метр.

    Приготовление пищи и нагрев воды с применением газовой плиты, а также нагрев воды газовым водонагревателем при отсутствии центрального горячего водоснабжения выйдет в 6,20 рубля за кубический метр.

    Отопление с одновременным использованием газа для обоих случаев, указанных выше, обойдется в 6160,68 рубля за тысячу кубических метров.

    Индивидуальное отопление домов, квартир или комнат сверх стандарта жилых площадей и при отсутствии приборов учета газа составит 7337,97 рубля за тысячу кубических метров.

    Отопление нежилых помещений, где нет приборов учета газа, обойдется в 7347,39 рубля за тысячу кубических метров.

    Отопление и/или выработка электричества с использованием котельных всех типов или иного оборудования, находящегося в общей долевой собственности, обойдется в 5934,72 рубля за тысячу кубических метров.