Тарифы на газ изменились в Подмосковье с 1 октября

Новые тарифы на газ начали действовать в Подмосковье. Их изменили с 1 октября. Об этом сообщили в областном комитете по ценам и тарифам.

Приготовление пищи и нагрев воды с применением газовой плиты обойдется в 7,03 рубля за кубический метр.

Приготовление пищи и нагрев воды с применением газовой плиты, а также нагрев воды газовым водонагревателем при отсутствии центрального горячего водоснабжения выйдет в 6,20 рубля за кубический метр.

Отопление с одновременным использованием газа для обоих случаев, указанных выше, обойдется в 6160,68 рубля за тысячу кубических метров.

Индивидуальное отопление домов, квартир или комнат сверх стандарта жилых площадей и при отсутствии приборов учета газа составит 7337,97 рубля за тысячу кубических метров.

Отопление нежилых помещений, где нет приборов учета газа, обойдется в 7347,39 рубля за тысячу кубических метров.

Отопление и/или выработка электричества с использованием котельных всех типов или иного оборудования, находящегося в общей долевой собственности, обойдется в 5934,72 рубля за тысячу кубических метров.