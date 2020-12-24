Тарифы на электроэнергию изменятся в Подмосковье во второй половине 2021 года

Новые тарифы на электрическую энергию утвердили в Московской области. Платеж останется прежним вплоть до июля 2021-го, а во втором полугодии изменится.

Изменения утвердил областной комитет по ценам и тарифам. Так, во второй половине следующего года для жителей домов с газовой плитой тариф станет другим.

Он вырастет на 20 копеек, то есть на 3,5%. В результате размер платежа составит 5,93 рубля.

Это ниже уровня инфляции и индекса роста тарифов, предусмотренного прогнозом социально-экономического развития России комитет по ценам и тарифам Подмосковья.

Скидку для жителей сел Подмосковья сохранят на уровне 2020 года в размере 30%.

«Это важный показатель, так как треть населения проживает именно на такой территории», — сообщили в комитете.

Для жителей сел тариф на электричество во второй половине следующего года вырастет всего на 14 копеек. В итоге размер платежа составит 4,15 рубля за киловатт-час.

Скидку для жителей домов с электрическими плитами немного снизят — она будет равна 27,6%. В результате размер платежа для них во второй половине нового года составит 4,29 рубля за киловатт-час.

С 1 июля следующего года сохранится выгода от использования многотарифных счетчиков, где объемы потребляемой энергии зависят от времени суток.

С того же дня тарифы, дифференцированные по времени суток, увеличат от 3,5% для дневной половины и до 4,56% для ночной.

При использовании трехзонного счетчика ночной тариф обладателей газовых плит составит 2,65 рубля за киловатт-час — это в три раза дешевле тарифа пиковой зоны.

Для обладателей электрических плит платеж будет равен 1,91 рубля за киловатт-час, а для жителей сел — всего 1,85 рубля за киловатт-час.