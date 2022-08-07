Танцы, спорт и много музыки. В Апрелевке отметили 61-й День города

Город Апрелевка в Наро-Фоминском городском округе отметил свой 61-й день рождения. Среди подарков — обновление школы, капитальный ремонт дорог и две новые станции МЦД-4, которые начнут работу в первых месяцах следующего года.

Праздничная программа в День города получилась насыщенной. На сцене у ДК «Апрелевка» звучала музыка, было много песен и танцев. На стадионе «Мелодия» были спортивные конкурсы, помимо этого работали разные интерактивные тематические площадки.

Город получил много подарков. О них рассказал начальник территориального управления Апрелевки Сергей Ермак.

«Подарок от губернатора Московской области Андрея Воробьева — это две прекрасные станции МЦД-4, которые приступят к работе буквально в первых месяцах следующего года. Завершено проектирование и включена в программу лесопарковая зона „Дубки“. Это огромное место красоты и любви апрелевцев, где традиционно проходили все праздники. Срок реализации — в следующем году», — перечислил он.

По словам Ермака, подарком от главы городского округа стал ремонт дорог, к которому уже приступили, и к 1 сентября работы будут завершены. И еще один важный подарок — завершение ремонта школы № 4.

«Великолепное здание с современным оборудованием. Мне кажется, что ученики этой школы будут учиться только на отлично, поскольку в этих классах невозможно учиться по-другому», — добавил Ермак.

Выдающимся жителям города вручили награды. Среди них были и представители школы № 4, окончание капитального ремонта которой ждут и ученики и педагоги.

«Ждали не один десяток лет мы обновления школы. Детям, конечно, уже очень хочется, они рвутся посмотреть — что там и как в школе. <…> Учителя будут рады и счастливы, потому что у нас новые расширенные кабинеты, обновленное оборудование. Также открывается на базе нашей школы „Точка роста“, что имеет большое значение в образовательном процессе», — рассказала учитель математики СОШ № 4 Мария Яшкина.

В настоящее время ремонт школы уже почти завершен. Сейчас ведется отделка внутренних помещений и фасада. Затем в здании установят оборудование и мебель, а также проведут благоустройство прилегающей территории. Работы ведутся в рамках масштабной программы по капитальному ремонту школ Подмосковья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил, что в этому году в рамках этой программы должны отремонтировать 62 школы. Он отметил, что подрядчики проходят строгий отбор — привлекаются опытные и проверенные компании.