  • Танцы, скандинавская ходьба и всегда позитивный настрой. Участники «Активного долголетия» прошли марафон в Раменском

    15 ноября 2019, 18:15

    Анастасия Максимовских, Анна Каргашина, Людмила Александрова

    В Раменском округе армия вооруженных бабушек буквально заполонила центральный городской парк. В руках у них — то ли копья, то ли скандинавские палки — в таком виде две сотни пенсионеров прошли километровый марафон. К ним присоединилась корреспондент «360».
    Танцы, скандинавская ходьба и всегда позитивный настрой. Участники «Активного долголетия» прошли марафон в Раменском

    Около двух сотен активных бабушек и дедушек, в два раза больше скандинавских палок и одна тропа. Казалось бы, всего километр дистанция, а сколько эмоций. «Активное долголетие» — это значит и марафон прошагать, и между делом сторис записать. Говорят, преодолеть такой маршрут нетрудно, если ты как следует подготовился и вдохновился.

    Танцы, скандинавская ходьба и всегда позитивный настрой. Участники «Активного долголетия» прошли марафон в Раменском | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Удивительно, но мастер-класс по скандинавской ходьбе начался с безумных танцев в 10 утра. Казалось бы, откуда энергия в конце недели?

    Танцы, скандинавская ходьба и всегда позитивный настрой. Участники «Активного долголетия» прошли марафон в Раменском | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «Они еженедельно собираются в своих клубах и центрах и занимаются скандинавской ходьбой. Сегодня здесь именно любители этого вида спорта», — рассказала зам. главы администрации Раменского г. о. Ольга Егорова.

    Танцы, скандинавская ходьба и всегда позитивный настрой. Участники «Активного долголетия» прошли марафон в Раменском | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    В этом виде спорта, кажущимся простым на первый взгляд, действительно есть свои секреты. Но, видимо, их, как и рецепт фирменных пирожков, передают только любимым внукам. Хотя основными правилами бабушки поделились.

    Танцы, скандинавская ходьба и всегда позитивный настрой. Участники «Активного долголетия» прошли марафон в Раменском | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    «Надо всегда заниматься. Вот мы два раза в неделю ходим, это маловато даже. Надо было больше ходить, понимаете», — говорит одна из участниц марафона.

    Танцы, скандинавская ходьба и всегда позитивный настрой. Участники «Активного долголетия» прошли марафон в Раменском | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    Однако, участники не просто с легкостью прошли эту дистанцию, но еще и после финиша в пляс пошли. Вот такое и вправду активное — долголетие — у пенсионеров в Подмосковье.