Танцы, скандинавская ходьба и всегда позитивный настрой. Участники «Активного долголетия» прошли марафон в Раменском

В Раменском округе армия вооруженных бабушек буквально заполонила центральный городской парк. В руках у них — то ли копья, то ли скандинавские палки — в таком виде две сотни пенсионеров прошли километровый марафон. К ним присоединилась корреспондент «360».

Около двух сотен активных бабушек и дедушек, в два раза больше скандинавских палок и одна тропа. Казалось бы, всего километр дистанция, а сколько эмоций. «Активное долголетие» — это значит и марафон прошагать, и между делом сторис записать. Говорят, преодолеть такой маршрут нетрудно, если ты как следует подготовился и вдохновился.

Источник фото: телеканал «360»

Удивительно, но мастер-класс по скандинавской ходьбе начался с безумных танцев в 10 утра. Казалось бы, откуда энергия в конце недели?

Источник фото: телеканал «360»

«Они еженедельно собираются в своих клубах и центрах и занимаются скандинавской ходьбой. Сегодня здесь именно любители этого вида спорта», — рассказала зам. главы администрации Раменского г. о. Ольга Егорова.

Источник фото: телеканал «360»

В этом виде спорта, кажущимся простым на первый взгляд, действительно есть свои секреты. Но, видимо, их, как и рецепт фирменных пирожков, передают только любимым внукам. Хотя основными правилами бабушки поделились.

Источник фото: телеканал «360»

«Надо всегда заниматься. Вот мы два раза в неделю ходим, это маловато даже. Надо было больше ходить, понимаете», — говорит одна из участниц марафона.

Источник фото: телеканал «360»

Однако, участники не просто с легкостью прошли эту дистанцию, но еще и после финиша в пляс пошли. Вот такое и вправду активное — долголетие — у пенсионеров в Подмосковье.