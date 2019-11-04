Танцы, музыка, спорт и угощения. Как прошел День народного единства в Подмосковье

День народного единства в Подмосковье отметили с размахом. В каждом городе гуляния проходили в особом формате: в Лосино-Петровском это был праздник спорта, в Балашихе — праздник танца, а в Дубне и Солнечногорске — праздник живота.

Танцы, музыка повсюду

Утро в городском округе Лосино-Петровский началось с массовой зарядки. На центральную площадь вышло около 100 человек. Организаторы провели «объединяющий флешмоб». Участники весело и с удовольствием повторяли за ведущими все упражнения. Полчаса пролетели незаметно. Заряд бодрости на весь день был обеспечен.

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Праздничные мероприятия завершились большим концертом, в котором приняли участие лучшие творческие коллективы Лосино-Петровского.

«Это большой праздник. Он очень важен для нашей большой, сильной страны. Наша страна многонациональная, многоконфессиональная. В этот день все народы, все веры должны сесть за один стол и вспомнить то прошлое, ту историю, в которой были войны. Из-за чего они случались? Из-за того, что наша страна была разобщена. А когда мы были все едины, то у нас случались яркие победы», — отметил глава Лосино-Петровского городского округа Иван Кудрин.

Источник фото: телеканал «360»

Ключевой формат Дня народного единства в Балашихе — танцы. На главной сцене парка «Пехорка» выступили юные артисты.

Заместитель начальника отдела управления культуры администрации Балашихи рассказала, что для гостей праздника подготовили большую программу. Перед жителями и гостями города на главной сцене парка «Пехорка» выступили творческие объединения, хореографические коллективы, вокалисты и исполнители.

Песню «Все может молодость» исполнил вокальный ансамбль «Радуга», русскую плясовую станцевал коллектив «Мозаика». Ведущие провели с гостями праздника викторины и конкурс — тоже танцевальный.

Культура, традиции и угощения

В Химках главной локацией празднества стал сквер «Юбилейный». Там позитивом и отличным настроением зрителей зарядили местные артисты. Горожан поздравили представители администрации городского округа, а также знаменитая спортсменка и депутат Государственной думы Ирина Роднина.

«Уже со времен Минина и Пожарского мы доказали, что в самые трудные времена мы становимся спина к спине, плечо к плечу, мы защищали свою страну, отстаивали ее из веков в века. Сегодня нам надо стать точно так же одной семьей, в трудовых своих подвигах, в любви к нашей родине, к достижениям, к науке», — обратилась Ирина Роднина к жителям Химок.

Источник фото: телеканал «360»

День народного единства для жителей Солнечногорска стал хорошим поводом, чтобы узнать культуру и традиции разных народов. В фойе центра народного творчества и досуга «Лепсе» прошла выставка костюмов. На сцене артисты исполнили танцы и музыку из разных уголков мира.

Впервые в городском округе выступили гости из Восточного Туркестана — уйгуры. Зрители увидели вокальные и хореографические постановки в исполнении представителей различных диаспор Солнечногорья. Среди них — армянская, татарская, белорусская и башкирская. Также в фойе организовали выставку национальных блюд, попробовать их могли все желающие.

В дубненском центре национальных культур можно было попробовать узбекскую бугурсу и татарский кыстыбый. В большой хоровод собрались представители 15 народов, но в наукограде их живет гораздо больше.

Источник фото: телеканал «360»

Одно из градообразующих предприятий — Объединенный институт ядерных исследований. Там трудятся представители почти 30 стран. Так что каждый рабочий день в ОИЯИ — это день народного единства.