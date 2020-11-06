Танцоры из Подольска выиграли Гран-при на всероссийском конкурсе во Владимире

Танцоры из подмосковного Подольска завоевали Гран-при VIII Всероссийского детско-юношеский фестиваля национальных культур «Содружество». Он состоялся во Владимире.

Фестиваль продлился с 1 по 5 ноября. На сцену вышли не только танцоры, но и певцы с музыкантами. Участники представили 20 регионов России.

Гран-при номинации «Браво!» завоевал коллектив «Подольчане» под руководством Андрея Попова. Танцоры посещают занятия в областном Доме культуры имени Карла Маркса.

На фестиваль ребята привезли премьерные номера «Матросский танец» и «Горский танец». Они принесли победу.

Межнациональный фестиваль «Содружество» проводят раз в два года. Это стало возможным благодаря президентскому гранту — его выделили на развитие гражданского общества.

В 2020-м фестиваль посвятили Году памяти и славы в России. Все главные выступления прошли в День народного единства.