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    06 ноября 2020, 13:21

    Танцоры из Подольска выиграли Гран-при на всероссийском конкурсе во Владимире

    Анастасия Аброськина

    Танцоры из подмосковного Подольска завоевали Гран-при VIII Всероссийского детско-юношеский фестиваля национальных культур «Содружество». Он состоялся во Владимире.
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    Фестиваль продлился с 1 по 5 ноября. На сцену вышли не только танцоры, но и певцы с музыкантами. Участники представили 20 регионов России.

    Гран-при номинации «Браво!» завоевал коллектив «Подольчане» под руководством Андрея Попова. Танцоры посещают занятия в областном Доме культуры имени Карла Маркса.

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    На фестиваль ребята привезли премьерные номера «Матросский танец» и «Горский танец». Они принесли победу.

    Межнациональный фестиваль «Содружество» проводят раз в два года. Это стало возможным благодаря президентскому гранту — его выделили на развитие гражданского общества.

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    В 2020-м фестиваль посвятили Году памяти и славы в России. Все главные выступления прошли в День народного единства.