Подмосковье 26 декабря 2023, 12:18 Танцоры из Лобни выиграли Гран-при международного конкурса в Великом Устюге Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Образцовый ансамбль танца «Карнавал» из Лобни принял участие в международном фестивале-конкурсе «Морозные узоры». Коллектив стал обладателем Гран-при, получил диплом лауреата I степени и специальные призы.

Танцевальный конкурс проходил в Великом Устюге в рамках фестивального движения «Созвездие детских талантов». Воспитанники Дворца культуры «Чайка» в Лобне не только получили заслуженные награды, но и получили специальные призы от организаторов.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Также ансамбль привез более 200 писем юных жителей Лобни в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге. Ребята посетили вотчину зимнего волшебника, прошли по тропе сказок и показали свое мастерство Деду Морозу.

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