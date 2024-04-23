Подмосковье 23 апреля 2024, 14:30 Танцоры из Лобни выиграли Гран-при международного фестиваля Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Хореографический ансамбль «Серпантин» из Лобни принял участие в Международном конкурсе-фестивале «Открытие талантов» от арт-комитета «Московское время». Коллектив выступил в номинации «Хореография» завоевал Гран-при конкурса.

Кроме того, солисты ансамбля Анастасия Шилина и София Долбенева удостоились дипломов лауреатов I степени, а младшая группа «Серпантина» стала дважды лауреатом I степени.

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Отметим, что хореографический ансамбль «Серпантин» относится к дому культуры «Красная Поляна», который находится на улице Спортивная, № 4.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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