Подмосковье 30 июня 2023, 09:31 Танцоры из Лобни выиграли два Гран-при на международном конкурсе в Санкт-Петербурге

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Театр танца «Антре» из Лобни успешно выступил на международном конкурсе-фестивале хореографического искусства «Белые ночи Петербурга». Образцовый коллектив получил два Гран-при.

Юные таланты из Лобни выиграли два Гран-при в номинации «Народный танец». Они также стали лауреатами I степени в номинациях «Классический танец», «Современный танец», «Эстрадный танец», «Хореографическое предложение», «Тематический танец». Кроме того, лобненцы получили диплом лауреатов II степени.

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Ранее глава городского округа Лобня Игорь Демешко в своем обращении к жителям рассказал о развитии сферы культуры. Так, Центральная библиотека получила статус IT-кластера, а фонды округа пополнились на тысячу книг. Кроме того, всем необходимым оснащают и дома культуры в Лобне по программе «Наказы избирателей».

Пять премьер прошло в театрах. Также состоялся международный театральный фестиваль «Русская классика. Лобня». Участие в нем приняли труппы из Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Улан-Удэ и других городов, а также из Ирана, Азербайджана и Северной Македонии.

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