Подмосковье 13 июля 2023, 16:39 Танцоры из Лобни стали лауреатами международного конкурса в Абхазии пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Ансамбль народного танца «Кадриль» из Лобни успешно выступил на международном конкурсе в Абхазии. Танцоры стали дважды лауреатами фестиваля музыкально-художественного творчества «Солнечная империя».

Ансамбль «Кадриль» получил награды лауреатов I и II степени. Фестиваль длился неделю. Помимо конкурсной программы, танцоры приняли участие в мастер-классах по народной и современной хореографии и занятиях творческих мастерских.

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Теперь танцоры из Лобни выступят вместе с другими победителями фестиваля на конкурсе в Санкт-Петербурге в сентябре.

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