22 апреля 2024, 15:33
Танцоры из Лобни привезли награды с международного фестиваля
Юные танцоры из Лобни завоевали победу на Международном фестивале-конкурсе «Золотой фламинго». Младшая и средняя группы хореографического ансамбля «Каблучок» получили пять дипломов лауреатов первой и третьей степени в различных номинациях.
В категории «Народный танец» композиция «Веселуха» удостоилась звания лауреата первой степени. Танцы «Кадриль» и «Как по горкам» получили лауреатство третьей степени. В номинации «Детский танец» номера «Топ-топ, каблучки» и «Пластинка» также были отмечены как лауреаты третьей степени.
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Танцоры получили сертификат на бесплатное участие в престижном конкурсе «Золотое сечение», который пройдет в Сочи.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.
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