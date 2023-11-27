Подмосковье 27 ноября 2023, 14:00 Танцоры из Химок стали победителями международного конкурса «Салют талантов» Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Танцовщики из студии Larial Dance в Химках выступили в суперфинале международного проекта «Салют талантов». Их номер «Звезда родилась» стал лучшим в номинации «Лучший эстрадный танец сезона».

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Участниками конкурса «Салют талантов» стали более 250 танцевальных коллективов со всей страны. Химки представляла студия Larial Dance под руководством Ланы Карповой.

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«Выступления на конкурсах позволяют молодым артистам испытать себя, получить ценный опыт и обзавестись новыми знакомствами. Я хочу поздравить с успехом всех участников коллектива: танцоров, руководителей, педагогов, концертмейстеров, костюмеров, а также родителей ребят», — отметила муниципальный депутат, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Химкинский коллектив также стал лучшим в номинациях «Современный танец» и «Танцевальное шоу». Кроме того, дуэт Александры Ильясовой и Ивана Карпова получил самую высокую оценку жюри.

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