Подмосковье 03 июля 2023, 12:31 Танцоры и музыканты из Мытищ стали лауреатами фестиваля «Звездная волна»

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Международный фестиваль-конкурс искусств «Звездная волна» завершился в Анапе. Участие в нем приняли воспитанники вокальной студии «Марисоль», хореографический ансамбль «Карамель» и ученики школы № 32 из Мытищ. Ребята успешно выступили и стали лауреатами конкурса.

Фестиваль собрал более 30 коллективов и две тысячи участников. Несмотря на конкуренцию и сильный состав соперников, ребята из Мытищ взяли высшие награды.

Вокальная студия «Марисоль» стала обладателем Гран-при и лауреатом 1-й степени в номинации «Эстрадный вокал», а хореографический ансамбль «Карамель» — дважды лауреатом 1-й степени в номинации «Эстрадный и современный танец».

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