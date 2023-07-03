03 июля 2023, 12:31
Танцоры и музыканты из Мытищ стали лауреатами фестиваля «Звездная волна»
Международный фестиваль-конкурс искусств «Звездная волна» завершился в Анапе. Участие в нем приняли воспитанники вокальной студии «Марисоль», хореографический ансамбль «Карамель» и ученики школы № 32 из Мытищ. Ребята успешно выступили и стали лауреатами конкурса.
Фестиваль собрал более 30 коллективов и две тысячи участников. Несмотря на конкуренцию и сильный состав соперников, ребята из Мытищ взяли высшие награды.
Вокальная студия «Марисоль» стала обладателем Гран-при и лауреатом 1-й степени в номинации «Эстрадный вокал», а хореографический ансамбль «Карамель» — дважды лауреатом 1-й степени в номинации «Эстрадный и современный танец».
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