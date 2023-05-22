Подмосковье 22 мая 2023, 14:35 Танцевальный вечер прошел на Фонтанной площади в Ногинске

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Танцевальный вечер с живой музыкой прошел в Ногинске. Такие тематические мероприятия будут проводить на Фонтанной площади каждую неделю.

Открыли сезон летних вечеров участники клуба «Активное долголетие». Они танцевали под живую музыку, которую играл Ногинский эстрадно-духовой оркестр.

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«Первое мероприятие посвящено „Активному долголетию“. Спасибо большое всем, что пришли нас поддержать», — сказал заместитель главы Богородского городского округа Олег Шойко.

Теперь каждую неделю на Фонтанной площади будут проходить музыкальные вечера с разной тематикой.

«Запускается проект, который вряд ли имеет аналоги в Подмосковье. Это проект, цель которого — объединить всех активных жителей Богородского округа», — отметил муниципальный депутат Олег Карцов.

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