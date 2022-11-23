Подмосковье 23 ноября 2022, 09:29 Мастер-класс по латинским танцам прошел для пенсионеров в Щелкове

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Участников клуба «Активное долголетие» из Щелкова научили танцевать латину. На занятиях микс-дэнс пенсионеры изучают различные танцевальные стили. Это помогает пожилым людям развивать координацию и чувствовать себя бодрыми и позитивными в любом возрасте.

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Кроме всевозможных танцевальных мастер-классов, для пенсионеров в Щелкове доступны и другие занятия: йога, растяжка, хор, физкультура. Участники клуба «Активное долголетие» отмечают, что разнообразие видов деятельности укрепляет здоровье и помогает скрасить досуг.

Совсем скоро участники клуба отправятся на экскурсию. Перед зимними праздниками они планируют посетить усадьбу Гребнево.

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