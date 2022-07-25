Танцевальный марафон прошел на стадионе в Шатуре

В Шатуре прошел большой танцевальный марафон для всех, кто любит такое времяпрепровождение. Провести вечер активно под любимую музыку решили порядка 100 человек. Им в распоряжение отдали целый стадион. Зажигать предлагали под хиты 90-х и нулевых, а также под композиции в стиле латина.

Участники марафона рассказали, что все прошло крайне весело, энергично и ярко. У них осталось множество позитивных эмоций. Такой марафон в Шатуре прошел в первый раз. На идею сразу же откликнулись представители не только молодежи, но и старшего поколения — ведь у них тоже есть много ностальгии по тем самым, старым дискотекам.

Девизом мероприятия стала фраза «Разбудим город вместе!». И у участников танцевального марафона в полной мере это получилось.

«Вот эти сердца, которые сегодня присутствуют у нас, мы обязательно зажжем, а это, как заражение, будет действовать и на остальных, поэтому, возможно, город задышит чем-то новым», — рассказала Екатерина Канн, ведущая танцевального марафона.

После ритмичных танцев участников марафона ожидала умиротворенная йога. Восточные практики помогают восстановить дыхание и силы. А еще был розыгрыш призов от спонсоров и обещание сделать мероприятие традиционным. Дело в том, что оно очень понравилось жителям Шатуры.