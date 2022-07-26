Танцевальный марафон и выставку картин провели в Одинцове в рамках акции «Ночь в парке»

В Одинцовском городском округе прошла акция «Ночь в парке». Под ритмы бачаты там зажигали до самого позднего вечера — мероприятие решили провести в латиноамериканском стиле. Танцоры захватили все местные беговые дорожки. Для тех же, кто не отличает меренгу от сальсы, устроили мастер-класс. На нем продемонстрировали базовые восьмерки.

Кроме того, для всех гостей праздника была открыта ярмарка. Всего в мероприятии приняли участие более 200 человек.

«Очень круто, что столько партнеров тоже откликнулось, поучаствовало и участвует в этом мероприятии, дарит подарки жителям города. В общем, очень здорово, что мы идем в правильном направлении, кажется. Музыка, спорт, свежий воздух, ну и хорошее настроение, конечно», — рассказала один из организаторов праздника Вета Гулливер.

В парке Малевича решили не танцевать, а открыть выставку арт-объектов. Все произведения выполнены в стиле супрематизма и авангарда. Картины и ассамбляжи, представленные в экспозиции, созданы по мотивам рисунков Малевича.

«Выставка замечательных современных художников Сергея Куприянова, Андрея Кузьмина, Елены Болотских. Все это было инициативой замечательного борца за сохранение наследия Малевича. Наследия его именно в этом месте, в Немчиновке», — поделилась почетный член Российской Академии Художеств Елена Болотских.

Гостям парка выпала возможность пообщаться с авторами работ, узнать историю создания каждой картины, а также купить любое понравившееся произведение.