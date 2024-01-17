17 января 2024, 13:14
Танцевальный коллектив из Серпухова получил национальную телевизионную премию «Щелкунчик»
Итоги национальной телевизионной премии «Щелкунчик» подвели в Москве. Детский образцовый хореографический коллектив «ВерОника» из Серпухова стал лауреатом первой степени. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
В коллективе «ВерОника» дети обучаются всем видам современной хореографии. Ребята уже получали Гран-при на всероссийских и международных конкурсах, а сейчас записали в свой актив еще одну награду — премию «Щелкунчик». Этот конкурс охватил всю Россию, участниками стали более 1,5 тысячи детей.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.
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