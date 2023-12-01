Подмосковье 01 декабря 2023, 10:26 Танцевальный коллектив из Мытищ победил на областном хореографическом конкурсе пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Читать 360tv в

Танцевальный коллектив «Веснушки» из Мытищ стал победителем конкурса-фестиваля «Коломенский ангажемент». Участие в нем приняли около тысячи танцоров, которые выступали в восьми номинациях.

Открытый конкурс-фестиваль прошел в Коломне. Участвовали детские, юношеские, молодежные и взрослые творческие коллективы Московской области.

Реклама

Образцовый танцевальный коллектив «Веснушки» под руководством Инны Павличенко на конкурсе представлял Мытищи. Танцоры заняли 1-е и 2-е места в номинации «Народный танец».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».