Подмосковье 05 сентября 2023, 15:20 Танцевальный коллектив из Лобни стал финалистом фестиваля «Город танцует в парках» Фото: администрация Лобни

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В Пестовском парке в Балашихе состоялся финал фестиваля «Город танцует в парках», где выбрали лучшую танцевальную команду Подмосковья. В числе финалистов был танцевальный коллектив The Witches студии «Дом Танца» из Лобни.

Юные участницы ансамбля получили дипломы и памятные призы.

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The Witches существует пятый год. Первые два года группа занималась детской хореографией, затем появился коллектив.

Группа развивалась в танцевальных направлениях Contemp, Hip-Hop, Jazz Funk и акробатике. Для участия в фестивале «Город танцует в парках» судьи отобрали номер Crossfire в стиле contemporary.

В составе ансамбля девять человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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