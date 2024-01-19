Подмосковье 19 января 2024, 15:30 Танцевальный коллектив из Лобни победил в национальной телепремии «Щелкунчик» Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Читать 360tv в

Лобненский танцевальный ансамбль «Сувенир» получил приз национальной телевизионной премии «Щелкунчик». Конкурс провела Московская международная академия хореографии.

Танцевальный коллектив занимается на базе дворца творчества «Планета талантов» в Лобне.

Реклама

Ребята доказали свой профессионализм и талант в условиях высокой конкуренции. В конкурсе принимали участие 140 танцевальных коллективов и 4,5 тысячи сольных исполнителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которые проходят в регионе. Список активностей ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».