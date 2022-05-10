Танцевальный флешмоб «Синий платочек» прошел в Серпухове в честь 77-й годовщины Дня Победы

Танцевальный флешмоб «Синий платочек» прошел в пятый раз в Серпухове в честь 77-й годовщины Дня Победы.

«Синий платочек» — вальс, ставший одним из символов Дня Победы. Слова песни были придуманы в довоенные годы, но обрели истинный смысл именно в годы Великой Отечественной войны.

Ежегодно идея танцевального флешмоба увлекает и объединяет сотни молодых людей. На этот раз сольную партию довелось исполнить студентке Екатерине Даниловой и начинающему актеру Евгению Слабоспицкому.

«Мы не солисты. Здесь все, каждая пара — солист. Да, нам представили право открывать данное действие, но мы, как и все, — обычная пара, которая рада принимать участие в такой масштабной акции», — поделился впечатлениями Слабоспицкий.

Власти Серпухова начали готовиться к флешмобу еще в начале апреля: репетиции, режиссура, хореографическая постановка, подбор партнеров.

«Это мероприятие любимо всеми серпуховичами. Репетиции у нас начались за месяц. Ребята очень активно проявляют свою позицию, становятся участниками. Конечно, девчонки любят больше танцевать — девочек достаточно, подтягиваются молодые люди», — рассказала начальник отдела управления по работе с молодежью администрации Серпуховского городского округа Мария Шилова.

Другая важная традиция кануна Дня Победы в Серпуховском городском округе — торжественный митинг и возложение венков к Вечному огню на Соборной горе.

«Мы отмечаем этот святой праздник, возлагаем цветы к монументам и обелискам воинам Победы. Мы поздравляем ветеранов, посещаем их лично, выражаем им слова благодарности. Мне б хотелось в очередной раз жителей города Серпухова поздравить с праздником Победы, пожелать всем здоровья, счастья и мирного неба над головой», — заявил глава Серпуховского городского округа Сергей Никитенко.

Также в Серпухове состоялось шествие «Бессмертный полк», участники пронесли портреты своих родственников, принявших участие в Великой Отечественной войне.