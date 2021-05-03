Танцевальный флешмоб прошел в аэропорту Домодедово

В аэропорту Домодедово 29 апреля отметили Международный день танца. В рамках праздника около 50 человек приняли участие во флешмобе. Информация об этом появилась на сайте воздушной гавани.

«Латиноамериканские танцы — это часть моей жизни. Я рада принять участие в этом ярком праздничном флэшмобе, тем более он проходит именно в аэропорту Домодедово, который является для меня вторым домом», — рассказала бортпроводник авиакомпании S7 Airlines Светлана Лялина.

Участники флешмоба исполнили элементы сальсы, бачаты, кизомбы под звуки латиноамериканских хитов. Участие также приняли основатель танцевального проекта Sensualopen Владимир Жданов, руководитель шоу-группы LosArd’es Александр Никулин, преподаватели из Уганды, Гаити и другие.

В конце апреля в аэропорту Домодедово начали выдавать паспорта вакцинации от коронавируса по стандартам Всемирной организации здравоохранения. С 20 апреля в медпункте Домодедово также можно получить паспорт вакцинации, который заполняется на русском и английском языках. Все желающие могут сделать прививку от коронавируса прямо в аэропорту.