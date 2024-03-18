Подмосковье 18 марта 2024, 16:15 Танцевальный флешмоб к годовщине воссоединения Крыма с Россией прошел в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Десять лет назад Крымский полуостров воссоединился с Россией. К этой дате хореографические коллективы Лобни провели флешмоб на площади перед Дворцом культуры «Чайка».

Флешмоб «Крым — Россия навсегда!» прошел по инициативе сотрудников Дома культуры «Луговая». Участие в нем приняли ансамбли «Каблучок», «Изумруд», «Радость», «Карнавал» и «Серпантин», а также театр танца «Антре» и вокальная студия «Радуга».

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Под патриотическую песню юные танцоры исполнили номера с российскими флагами. В конце ребята выстроились в слово «Крым».

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