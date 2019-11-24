Саммит по уличным танцам: фестиваль в необычном формате прошел в Подмосковье

В Подмосковье впервые созвали саммит по уличным танцам. Лекции, мастер-классы по брейкдансу, хип-хопу — все это не только для школьников, но и для взрослых. Фестиваль «Street dance summit» прошел в Ленинском округе.

Фестиваль уличных танцев в Подмосковье длился два дня и в таком формате проходил впервые. Здесь танцевали все — даже организаторы. Участникам — от 5 лет и больше.

Источник фото: телеканал «360»

Яна Стрельцова в танцах уже 7 лет — призер чемпионатов Москвы и области. Упражнения на выносливость, скорость, координацию — ее ежедневная история. А как иначе, если брейкданс признан олимпийским видом спорта? Тренировки такие же серьезные, как и в других дисциплинах, только более зрелищные.

Источник фото: телеканал «360»

«Каждый ребенок может найти себя. Кардионагрузка, какие-то статические вещи. Сейчас очень много блоков: ты то не можешь, это не можешь. А в брейк-дансе ограничений нет», — говорит судья фестиваля «Street dance summit» Максим Шахов.

Источник фото: телеканал «360»

Танцевальный саммит в поселке Горки-10 — часть проекта «Пространство танца» Министерства культуры Подмосковья. Весь год по Московской области выбирают лучших танцоров. Следующие соревнования пройдут в Химках, в декабре.

Источник фото: телеканал «360»

Танцы — увлечение на всю жизнь — это факт. Для участников сегодняшних соревнований — это еще и стимул, ведь саммит является отборочным туром на ежегодный фестиваль "Топ Джем" в Санкт-Петербурге.