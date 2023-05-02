Подмосковье 02 мая 2023, 19:25 Танцевальный фестиваль прошел в Лазутинском парке в Одинцове

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Фестиваль «Город танцует в парках» стартовал в Подмосковье. В Одинцове танцоры выступили в Лазутинском парке.

Танцевальный фестиваль пройдет в два этапа: первый завершится до конца мая, а второй начнется в середине августа. За это время танцоры выступят в 30 парках Московской области.

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Старт фестивалю дали в Красногорске. Участие в открытии проекта приняли 10 лучших команд региона. На сцене выступали танцоры в возрасте от 12 до 35 лет, а оценивали их навыки знаменитый хореограф и художественный руководитель проекта Егор Дружинин, а также лауреат шоу «Танцы» Александр Могилев. Жюри предстоит отсмотреть 300 коллективов.

«У нас запланированы каждый раз выступления ребят, которые выступают давно и которые являются кумирами тех коллективов, которые принимают участие в конкурсной программе. Это мощный взаимообмен. У ребят есть возможность показать себя и сразу же сравнить то, что делают они, с тем, что делают профессионалы», — рассказал Егор Дружинин.

Следующее выступление в рамках фестиваля прошло в Лазутинском парке в Одинцове. Для участников создали максимально комфортные условия — ламинированный пол на сцене, освещение и заряженная атмосфера.

Завершится фестиваль большим гала-концертом 3 сентября. В финале наградят 30 лучших танцевальных коллективов.

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