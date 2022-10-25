Танцевальный фестиваль-конкурс eMotion прошел в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 18:35 Танцевальный фестиваль-конкурс eMotion прошел в Солнечногорске Телеканал «360»

Читать 360tv в

Фестиваль-конкурс современной хореографии eMotion провели в Солнечногорске. В состав жюри вошли не только местные хореографы, но и самый лучший танцор страны по версии 2020 года, победитель шоу «Танцы» Алексей Мечетный.

Реклама

«Бояться точно не стоит, главное — получать удовольствие от сцены. Я считаю, что чем чаще мы выходим, тем лучше мы танцуем. Поэтому, дети, выходите чаще на сцену и не бойтесь — и все будет круто», — сказал победитель шоу «Танцы» Алексей Мечетный.

Телеканал «360»

Вместе с Алексеем в жюри вошли еще четверо профессионалов. Баллы участникам ставили сразу по шести критериям. Участников делили по возрасту и по направлениям, на конкурсе исполняли эстрадный, современный и уличный танцы. Также в отдельных категориях — соло, дуэты и команды.

Телеканал «360»

Выступающие боролись за грамоты и звание лучших юных артистов округа, но это лишь приятный бонус. Как признались члены жюри и юные танцоры, атмосфера и возможность полностью погрузиться в искусство гораздо важнее.

Конкурс eMotion состоялся в Солнечногорске впервые, теперь организаторы планируют повторить его через год.