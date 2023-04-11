Подмосковье 11 апреля 2023, 15:18 Танцевальный фестиваль Егора Дружинина впервые пройдет в Подмосковье в этом году АНО «МосОблПарк»

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Новый фестиваль современного танца «Город танцует в парках» проведут в Подмосковье весной и осенью. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.

Художественным руководителем нового проекта стал хореограф Егор Дружинин, а главным организатором — Московская областная дирекция по развитию парков.

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«Должен получиться настоящий молодежный марафон. Для участников это и площадка, и возможность услышать экспертное мнение, знакомиться и делиться опытом», — отметил министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.

Первый этап пройдет с 1 по 27 мая, а второй — с 19 августа по 2 сентября. В парках региона подготовят 30 площадок для выступлений. На сцену сможет подняться любой танцевальный коллектив в возрасте от 12 до 35 лет.

«Уверен, что при такой поддержке команды губернатора, а также при условии, что наш проект вызовет интерес у танцующей молодежи, фестиваль станет мощным танцевальным событием для Московской области», — отметил худрук проекта Егор Дружинин.

Завершится фестиваль 3 сентября большим гала-концертом и награждением. Подать заявку на участие можно через сайт или отправить на почту gtvp@mosoblpark.ru до 20 апреля 2023 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех спектаклях, выставках и других культурных событиях в Подмосковье. Афиша обновляется ежедневно.