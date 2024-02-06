Подмосковье 06 февраля 2024, 18:04 Танцевальный дуэт фигуристов из Подмосковья выиграл Всероссийские соревнования «Уральские самоцветы» Источник фото: Михаил Шаров

Читать 360tv в

Фигуристы из Подмосковья Мария Фефелова и Артем Валов выиграли Всероссийский турнир по фигурному катанию «Уральские самоцветы». Танцевальный дуэт обогнал на 12 баллов своих соперников из Самарской области.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, на втором месте оказались самарцы Анелия Солганова и Никита Шумков, а третье место заняла пара фигуристов из Москвы Софья Гончарова и Александр Синцов.

Реклама

Второй танцевальный дуэт из Подмосковья Ксения Евстифеева и Матвей Лысов занял седьмое место.

Напомним, что Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Северный вальс» прошли в Екатеринбурге с 2 по 4 февраля. Это был отборочный турнир к ХII Зимней Спартакиаде учащихся России 2024.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для детей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».