Подмосковье 27 июня 2023, 11:02 Танцевальный батл выпускников прошел на Молодежной площади в Наро-Фоминске

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Праздник для выпускников начался с танцевального батла на Молодежной площади в Наро-Фоминске. Торжественная часть мероприятия прошла во дворце культуры «Звезда».

Танцевальный батл на Молодежной площади Наро-Фоминска стал яркой кульминацией школьных выпускных. После ребята сделали традиционное фото с главой Наро-Фоминского городского округа Романом Шамнэ и отправились вручение медалей и аттестатов во дворец культуры «Звезда».

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Выпускниками Наро-Фоминского округа в этом году стали 596 человек, их них 77 набрали на ЕГЭ более 90 баллов и еще восемь получали на экзамене максимальные 100 баллов.

«Я желаю, чтобы вы поступили в те учебные заведения, в которые вы запланировали, и ваша жизнь сложится так, как и должно быть. <…> Вы — будущее своих родителей, семьи и будущее нашей страны. Помните и любите свою школу, учителей, одноклассников и, конечно, свою малую родину», — сказал глава Наро-Фоминска Роман Шамнэ.

Учителям, подготовившим победителей и призеров всероссийских олимпиад, вручили сертификаты на денежное вознаграждение. Председатель окружного Совета депутатов Геннадий Пензов наградил благодарственными письмами учащихся за особые достижения в области спорта, науки, творчества. А депутат Мособлдумы Александр Баранов отметил памятными подарками учеников набравших 100 баллов на ЕГЭ.

«Мне бы хотелось пожелать ребятам, чтобы этот день у них запомнился на всю жизнь. Потому что они переходят из одного качества в другое. Раньше их немного оберегали, а теперь их судьба зависит от принятых ими решений», — сказал Александр Баранов.

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