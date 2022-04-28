Танцевальную площадку и спуски к воде улучшат в парке Талалихина в Подольске

Второй этап благоустройства парка имени Талалихина начался в Подольске. Работу планируют завершить в октябре.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что в парке установят новую открытую сцену, где будут проводить праздники и фестивали.

На этот раз мы проведем там реконструкцию танцевальной площадки Михаил Хайкин.

Благоустроят спуск к воде у Зеленого театра. Обновят дорожки рядом с аттракционами, улучшат облик центральной верхней аллеи.

Появятся дополнительные лавочки и урны. За порядком будут следить видеокамеры, подключенные к системе «Безопасный регион».

Большое благоустройство парка началось в прошлом году. Там сделали велодорожку, зону с сухим фонтаном и места отдыха.

Кроме того, есть пространство для воркаута и две смотровые площадки. Также обустроили «Свадебный парк» с ротондами и качелями.

Ранее Хайкин рассказал, какие областные набережные и парки благоустроят в 2022 году.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе запустили программу «Парки в лесу» — 19 лесопарков благоустроят к концу 2023-го.