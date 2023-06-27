Подмосковье 27 июня 2023, 12:48 Танк Т-37 стал новым экспонатом Музея отечественной военной истории в Истре

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Обнаруженный поисковиками в одной из рек Финляндии танк Т-37 стал экспонатом Музея отечественной военной истории в Истре. Он больше 80 лет пролежал под водой, и после прошел долгий путь реставрации.

Вытащенный из воды танк участвовал в советско-финской войне с 1939 по 1940 год. Во время переправы он был подбит и затонул. Реставраторам понадобился год на его восстановление.

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«Достаточно сжатые сроки для восстановления такой машины, потому что исходный материал приехал очень тяжелый. Она была и подорвана, то есть все куски брони, которые сейчас ровные по корпусу, они были скручены», — рассказал реставратор Андрей Гусев.

Танков Т-37 в России всего несколько, а в таком восстановленном первоначальном виде он — единственный.

«Танк превратился в общем-то в экспонат, который показывает каким образом машина выглядела, выходя с завода новой. Он абсолютно подвижен, абсолютно исторически аутентичен и займет должное место в нашем музее», — отметил заместитель директора Музея отечественной военной истории Василий Заболотный.

Танк можно будет увидеть и потрогать в Музее отечественной военной истории в деревне Падиково под Истрой. Вход бесплатный, нужно только заранее договориться о посещении.

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