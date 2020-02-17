Танк, названный в честь Сталина, отреставрируют в Подмосковье. Он примет участие в параде Победы

Танку ИС-2 больше 75 лет. Он назван так, потому что это вторая модель в серии бронемашин, названных в честь Иосифа Сталина. Осенью 1944 года он вышел из цехов завода в Челябинске. В составе 11-й гвардейской бригады преодолел всю Европу и участвовал в битве за Берлин. Сейчас его готовят к параду Победы 9 Мая.

ИС-2 стоял на вооружении армии до 90-х годов. Потом бронетехнику использовали на военных полигонах в качестве мишеней. В реставрационную мастерскую в Черноголовке она попала из города Жуковский.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы получить любой боевой танк, необходимо провести демилитаризацию — разоружить. Для этого собирается специальная военная комиссия.

Самое сложное — восстановить электрику. Чтобы поставить такого пациента «на ноги», необходимо «хирургическое» вмешательство. Как в настоящей операционной, мастера используют в работе пинцет и зажим.

Сначала танк очистят от следов коррозии, затем смажут узлы и механизмы и только потом установят «начинку», то есть боевую часть. Потом его полностью покрасят.

Многое в мастерской, на первый взгляд, кажется хламом. Но это не так. Например, бронеплиты, которые устанавливались на танк сверху, защищали двигатель и радиатор от повреждений.

«Данные плиты в настоящее время демонтированы, чтобы был доступ к двигателю», — рассказал руководитель мастерской тяжелой техники Артем Конопельцев.

Источник фото: телеканал «360»

Механики, слесари, мотористы, электрики — всего в бригаде 10 человек. Кстати, за запчастями Вячеслав Фомичев — основатель и руководитель государственного Военно-технического музея в Черноголовке специально летал на выставку-барахолку в Германию.

Многие детали создаются на месте. В одном цехе шьют сиденья. В другом отливают недостающие детали и делают электрику.

«В военной технике применялись особые провода, они были в экранированной проводке — защищали от помех», — рассказал мастер-реставратор Андрей Евдокимов.

Танк весит 43 тонны, после реставрации — «поправится» до 46. Только представьте, что будет с асфальтом, если такая махина проедет по центральной улице города. Но опасаться не стоит. Танк привезут на эвакуаторе. Грунтозацепы снимут, а на гусеницы наденут специальные резиновые накладки, чтобы не повредить мостовую.

В парадах Победы на 9 Мая в разных городах Подмосковья будут участвовать более 15 танков и другой музейной техники.