Танк, названный в честь Сталина, отреставрируют в Подмосковье. Он примет участие в параде Победы
ИС-2 стоял на вооружении армии до 90-х годов. Потом бронетехнику использовали на военных полигонах в качестве мишеней. В реставрационную мастерскую в Черноголовке она попала из города Жуковский.
Чтобы получить любой боевой танк, необходимо провести демилитаризацию — разоружить. Для этого собирается специальная военная комиссия.
Самое сложное — восстановить электрику. Чтобы поставить такого пациента «на ноги», необходимо «хирургическое» вмешательство. Как в настоящей операционной, мастера используют в работе пинцет и зажим.
Сначала танк очистят от следов коррозии, затем смажут узлы и механизмы и только потом установят «начинку», то есть боевую часть. Потом его полностью покрасят.
Многое в мастерской, на первый взгляд, кажется хламом. Но это не так. Например, бронеплиты, которые устанавливались на танк сверху, защищали двигатель и радиатор от повреждений.
«Данные плиты в настоящее время демонтированы, чтобы был доступ к двигателю», — рассказал руководитель мастерской тяжелой техники Артем Конопельцев.
Механики, слесари, мотористы, электрики — всего в бригаде 10 человек. Кстати, за запчастями Вячеслав Фомичев — основатель и руководитель государственного Военно-технического музея в Черноголовке специально летал на выставку-барахолку в Германию.
Многие детали создаются на месте. В одном цехе шьют сиденья. В другом отливают недостающие детали и делают электрику.
«В военной технике применялись особые провода, они были в экранированной проводке — защищали от помех», — рассказал мастер-реставратор Андрей Евдокимов.
Танк весит 43 тонны, после реставрации — «поправится» до 46. Только представьте, что будет с асфальтом, если такая махина проедет по центральной улице города. Но опасаться не стоит. Танк привезут на эвакуаторе. Грунтозацепы снимут, а на гусеницы наденут специальные резиновые накладки, чтобы не повредить мостовую.
В парадах Победы на 9 Мая в разных городах Подмосковья будут участвовать более 15 танков и другой музейной техники.