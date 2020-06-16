Талдомская ЦРБ обратно перепрофилирует инфекционный корпус

Источник фото: телеканал «360»

Еще неделю назад по этим коридорам ходили врачи в защитных костюмах, а в палатах лежали пациенты с COVID-19. Но теперь в инфекционном отделении Талдомской ЦРБ пусто. «Красной» зоны больше нет, потому что вирус отступает.

«Мы доказали, что мы смогли в этот тяжелый период все собраться вместе и в короткий срок открыть этот центр, где за 62 дня прошли 680 пациентов», — сказал главный врач Талдомской ЦРБ Игорь Давронов.

Больница Талдома одной из первых встала на борьбу с коронавирусом. Перепрофилирование, точнее перестройка корпуса, прошло в рекордные пару недель.

Больных везли со всего региона. Врачи боялись, что мест не хватит, но справились. Многие медики прошли переобучение и стали инфекционистами. В «красную» зону отправились хирурги, гинекологи и терапевты.

Приехал первый пациент, мы оделись и пошли работать. Самое главное, наконец-то, что эти койки — пустые! Это очень радует, потому что чувствуешь, что все не зря Евгений Штырляев заведующий терапевтическим отделением Талдомской ЦРБ

Историю одного из больных Талдомской ЦРБ уже рассказывали в эфире «360». Он победил коронавирус, находясь на границе жизни и смерти. Анатолий Буболев провел на ИВЛ 24 дня, после чего заново учился ходить.

Для больницы такой случай уникален. Это чудо, говорят врачи. К сожалению, редко таким тяжелым пациентам удается вырваться из лап болезни.

«Он не верил, что он столько дней был, он думал, что это было позавчера. Мы потом узнали, что он пограничник, лыжник. Я думаю, что это дало его организму силы, чтобы он из этой ситуации вышел победителем», — говорит главный врач Талдомской ЦРБ Игорь Давронов.

Теперь больница возвращается к привычному ритму жизни. Вот и медсестра Надежда Митрофанова счастлива, что вернулась к работе в поликлинике и к жизни дома — после изоляции в обсерваторе.

«Ребенок очень боялся, потом очень гордился, потому что страшно. Смотрел телевизор, говорил: „Моя мама там была“. Пациенты благодарны, говорят „спасибо“, действительно, тяжело и страшно», — делится медсестра Талдомской ЦРБ Надежда Митрофанова.

Кстати, «спасибо» медикам говорят разными способами и даже на разных языках.

«Жители дома номер 33 по улице Победы, которая напротив больницы стоит, они нам каждый день пекли какие-то булочки, пиццы присылали. У нас лежало много иностранцев, например, жители Вьетнама. И нам потом вьетнамское посольство прислало такое угощение в виде чая, кофе, каких-то булочек», — рассказывает главный врач Талдомской ЦРБ Игорь Давронов.

С 26 июня в здании уже бывшего инфекционного изолятора вновь заработают отделения, которые располагались здесь раньше. Хирургия, гинекология, детское отделение. Конечно, все тщательно и несколько раз продезинфицировали. Так что волноваться жителям точно не стоит, тем более, что за дело берутся профессионалы, которые во что бы то ни стало спасают жизни.