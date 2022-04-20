Таланты Подмосковья примут участие в Дельфийских играх России

С 22 по 27 апреля в Красноярском крае пройдут XXI молодежные Дельфийские игры России.

Министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова сообщила о том, что региональная комиссия рассмотрела 94 заявки из 20 муниципальных образований Подмосковья и Москвы. Всего на поездку на очередные молодежные Дельфийские игры претендовали 169 детей. В итоге в делегацию вошли 23 участника и три коллектива, которые выступят в 16 номинациях.

«Надеемся на успешное выступление нашей команды — ведь на протяжении последних лет Московская область неизменно входит в тройку сильнейших команд Дельфийского рейтинга», — отметила Харламова.

Некоторые из тех ребят, кто поедет в Красноярск, известны не только в Подмосковье и регионах России, но и за рубежом.

Так, в номинации «Народный танец» Подмосковье представит лауреат областных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов, коллектив, получивший признание в Англии, Болгарии, Иордании, Румынии, Испании, Греции, Норвегии, Швеции, Франции, Италии, Китае, Индии, Японии, — образцовый коллектив ансамбль народного танца «Тропинка» из города Люберцы.

В номинации «Кулинарное искусство» Подмосковье представит многократная обладательница золотых и серебряных медалей национального конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» Виктория Бородина.

В номинации «Цирковое искусство» от Подмосковья выступит многократная чемпионка России и Европы, четырехкратная чемпионка мира Алиса Вардосанидзе.

Дельфийские игры — это комплексные соревнования молодых деятелей искусства высокого уровня мастерства. Это масштабное мероприятие проводится ежегодно в разных регионах России в целях выявления и поддержки творческих детей и молодежи.

В состав профессионального жюри Дельфийских игр входят выдающиеся деятели культуры и искусства, ведущие исполнители современности, преподаватели музыкальных вузов страны.