Таксистов в Подмосковье попросили не задирать цены в снегопад

Подмосковных агрегаторов и службы такси попросили не повышать стоимость поездок из-за снегопада. К перевозчикам обратился областной Минтранс, назвав завышение тарифов недопустимой мерой.

Министерство выразило надежду, что представители этой сферы услуг не будут пользоваться ситуацией. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Сейчас на дорогах движение затруднено, многие оставили авто и предпочли общественный транспорт, в том числе такси. Считаем в такой ситуации недопустимым завышать тарифы», — подчеркнули в Минтрансе.

Из-за рекордного количества осадков движение по подмосковным дорогам сократилось на четверть. В режим повышенной готовности привели все коммунальные и дорожные службы региона. Водителям посоветовали пересесть с личного транспорта на общественный. Больше всего осадков выпало в южных районах Подмосковья.

Для ликвидации последствий снегопада в Московской области задействовали военных. Спецтехнику на уборку отправила 45-я гвардейская инженерно-саперная бригада, дислоцированная в Нахабине.